В «Днепрогазе» также обратился с прозьбой

В Днепре с 20 по 31 января отключат газ, в связи с проведением плановых ремонтных работ

Как передает Politeka.net об этом сообщили в пресс-службе «Днепрогаза». Кроме этого, газовщики будут устанавливать индивидуальные счетчики тепла.

Работники газовой компании восстановят газоснабжение только тогда, когда состояние газового оборудования, дымовые и вентиляционные каналы будут в норме.

Обязательным условием также является присутствие пользователей газа в каждой квартире. «Днепрогаз» обращается к жителям Днепра с просьбой обеспечить доступ работников газового хозяйства к оборудованию в своих квартирах и домах.

Газоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Ранее сообщалось, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

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