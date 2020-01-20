Люди остались без воды

В Днепре на улице Макарова прорвало трубу

Холодная вода бьет прямо из-под земли, заливает соседние улицы, на дорогах сложилась аварийная ситуация.

Об это сообщает Информатор.

По словах местных жителей ЧП случилось еще вечером 19 января, а вот устранять аварию принялись лишь к 10:40 20 января.



В результате прекращено водоснабжение улиц Алексеенко, Краснопольской, Макарова, а также переулков Пихтового, Лиственного, Большевисткого.

Пешеходы стараются обходить затопленные участки, а машины снижают там скорость, так как вода уже успела заледенеть. Ожидается, что аварию ликвидируют ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Также мы сообщали, что в понедельник, 13 января, в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям угодил автобус "Богдан" с пассажирами.

Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителям, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – заявил представитель КГГА.

Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".



