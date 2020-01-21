В городе Никополь Днепропетровской области на территории средней школы №3 произошло нападение на школьницу

Об этом сообщили в NikopolNews.

Момент дерзкого ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как мужчина нападает на маленькую девочку и силой отбирает пакет.

Школьнице удалось вырваться из рук злоумышленника и сбежать. Спустя несколько мгновений вор также скрылся с места преступления вместе с добычей.

В этот же день еще двое учеников школы стали жертвами ограбления. Предполагается, что все три нападения совершил один и тот же человек. Поисками преступника занялась полиция.

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По словам отца, до страшной трагедии он никогда не видел убийцу. Несколько часов назад его жене позвонили из садика и сообщили о случившемся. Выяснилось, что во время нападения, никого из взрослых в спальной комнате не было. Только впоследствии охранники прибежали и скрутили подозреваемого.

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