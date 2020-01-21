Чистейшая река Европы из-за большого количества плотин находится под угрозой уничтожения



Как передает Politeka.net об этом говорится в сюжете 34 телеканала. (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

Река Орель, которая протекает по территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей находится в плачевном состоянии.

Под селом Шедиево Царичанского района в некоторых местах ее можно перейти пешком. А глубоких мест вообще практически нет.

В Полтавской области ситуация иная. Там уровень воды достигает 3-4 метров. Но немного ниже по течению глубина может достигать всего 60 сантиметров.

Несколько лет назад рукав в Полтавской области перекрыли плотиной. Из-за этого вода перестала поступать в нижнюю часть реки.

Жители Царичанского района считают, что такое вмешательство было выгодно местным фермерам. Из-за дамбы на их территории уже несколько лет вода течет фрагментами.

В областном управлении водных ресурсов уже готовят масштабный проект по спасению реки Орель.

«Расчистка Орели является насущным вопросом. По всей ее длине жители для собственных нужд установили запруды, плотины, копанные пересыпные дамбы. Это привело к заилению, уменьшение проточности, а в некоторых местах - и пересыханию водного объекта. ДнепрОГА имеет планы по восстановлению гидрологического режима реки. Надо укрепить берега, вычистить ил и заросли камыша. Надеемся, проблемы, которые донимали десятилетиями, в ближайшее время потеряют актуальность», – отметил Руслан Стрелец.

Эксперты настаивают на том, чтобы чиновники начали ликвидировать несанкционированные плотины у фабрик, на угодьях фермеров и прямо у коттеджей и вилл. Мол, когда появится вода - искусственные перекаты будут не нужны.

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