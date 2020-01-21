В Днепре участились случаи исчезновения несовершеннолетних

Полиция разыскивает 16-летнего Александра Стародубцева. 17 января, около 23:00, молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся

Об этом сообщает Politeka.net пресс-службу Нацполиции в Днепровской области.

Полиция просит жителей Днепра помочь в поисках.

Волосы у парня светлые короткие, рост примерно 175 см, спортивного телосложения, глаза голубые, на левой щеке шрам.

Александр был одет в куртку светло болотного цвета, камуфляжные брюки светлого цвета, под курткой камуфляжная кофта, шапка темного цвета. Обут он был в берцы черного цвета. При себе имел дорожную сумку черную с зелеными вставками и мобильный телефон.

Просьба ко всем, кто знает местонахождение Александра Стародубцева, сообщить по телефонам (098) 310-23-07, (063) 074- 22-13, (099) 077-58-01 или «102». Не оставайтесь равнодушными!

Ранее, 17 января, около 7:00, пропал 16-летний Руслан Молод. Парень отправился на учебу из из пгт. Сад и на связь не выходит по сегодняшний день.

Руслан учился на 1 курсе училища в Днепре.

Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серого цвета.

Был одет: шапка зеленого цвета, куртка цвета хаки, брюки серого цвета, берцы коричневого цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Руслана, пожалуйста позвоните в полицию на номера «102» или (050) 832-59-79. Не оставайтесь равнодушными.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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