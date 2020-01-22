В Каменском правоохранители поймали злоумышленницу, которая под видом гадалки и «потомственной ведьмы в 5-м колене» промышляла грабежом пенсионеров



Об этом сообщает «НМ».

По информации, 15 января с заявлением о грабеже в полицию обратилась 78-летняя местная жительница.



Как утверждает потерпевшая, к ней подошла женщин и предложила погадать. Приступив к "ритуалу", "ведьма" начала изучать ладонь, а после стащила с пальца золотое кольцо и бросилась убегать.

Спустя несколько дней история повторилась: к правоохранителям обратилась еще одна потерпевшая. Но теперь "ведьма" действовала по-другому, она заявилась прям домой к своей жертве.

Она предложила услуги гадалки и порекомендовала жертве снять порчу. Поверив обещаниям, женщина впустила её в дом и в итоге осталась без всех сбережений.

В ходе расследования полицейские задержали ряженую гадалку. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя местная жительница.

Ей сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. В данный момент «гадалка» находится в СИЗО.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве задержали мужчину, который жил за счет воровства красной икры в супермаркете. Преступник попался после очередной кражи.

Разоблачить его смогли с помощью системы видеонаблюдения. Вором оказался 26-летний Ярослав Анатолиевич. В интернете его уже успели прозвать «Икромэн». Сообщается, что он крал с целью дальнейшего сбыта товара. За счет продажи украденного он и жил. Последней своей «ходкой» он вынес икры на 1500 гривен.

Напомним, квартиры богатых украинцев попали под удар «воров в законе».

Как сообщала Politeka, киевские копы схватили опасного вора в законе.

Также Politeka писала, сколько кремлевских воров в законе очутились в Украине.