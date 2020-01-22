В отделении Пенсионного Фонда в Днепре огромные очереди

Очередь, количество талончиков достигает 600 в день.

Как передает Politeka.net, об этом сообщил народный депутат Украины Макс Бужанский.

По его словам, пенсионеры получили приказ принести из банка справку с номером Iban, пока нет справки, нет пенсии.

"Пожилые люди просто не понимают, о чем речь. И стоят в очереди в попытках хоть что-то выяснить. Судя по ситуации, денег им не видать до марта, выживай, как хочешь. Что это, нехватка денег в ПФ, тупость, или желание покрутить деньги месяц, не знаю, готовлю запрос на ПФ. Просто ад, чистые мерзавцы." - сообщил он.

Популярные статьи сейчас

Погода в Украине резко ухудшится, зима готовит жесткий удар: синоптики огорошили прогнозом

Звезда "Квартала 95" спустила платье и похвасталась идеальным телом без белья: "Волшебная"

Любовница Лазарева после удаления груди потрясла внешним видом: "Избавилась от этих жутких..."

Каменских похвасталась мокрым телом в черном бикини: "У Насти вид сзади получше!"
Показать еще

Напомним, Iban это международный номер банковского счета, который действует на территории Украины и применяется дли стандартизации операций между разными банками.

пенсии

Ранее мы сообщали, что  нардепы от “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о пенсионной реформе.

Его автором  является глава профильного комитета Галина Третьякова. Если документ будет одобрен парламентам, все украинцы будут обязаны платить дополнительный пенсионный взнос и смогут получать две выплаты.

Согласно актуальным нормам, украинцы отдают на пенсию 18,8% зарплаты. Однако собранных денег критически не хватает, а дефицит Пенсионного фонда уже достиг 170 млрд грн и продолжает расти. Также резко ухудшается демография. Для исправления ситуации “Слуги народа” предлагают ввести накопительную пенсию. 

 


 