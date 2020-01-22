Пожилые люди просто не понимают, что происходит

В отделении Пенсионного Фонда в Днепре огромные очереди



Очередь, количество талончиков достигает 600 в день.

Как передает Politeka.net, об этом сообщил народный депутат Украины Макс Бужанский.

По его словам, пенсионеры получили приказ принести из банка справку с номером Iban, пока нет справки, нет пенсии.

"Пожилые люди просто не понимают, о чем речь. И стоят в очереди в попытках хоть что-то выяснить. Судя по ситуации, денег им не видать до марта, выживай, как хочешь. Что это, нехватка денег в ПФ, тупость, или желание покрутить деньги месяц, не знаю, готовлю запрос на ПФ. Просто ад, чистые мерзавцы." - сообщил он.

Напомним, Iban это международный номер банковского счета, который действует на территории Украины и применяется дли стандартизации операций между разными банками.

Ранее мы сообщали, что нардепы от “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о пенсионной реформе.

Его автором является глава профильного комитета Галина Третьякова. Если документ будет одобрен парламентам, все украинцы будут обязаны платить дополнительный пенсионный взнос и смогут получать две выплаты.

Согласно актуальным нормам, украинцы отдают на пенсию 18,8% зарплаты. Однако собранных денег критически не хватает, а дефицит Пенсионного фонда уже достиг 170 млрд грн и продолжает расти. Также резко ухудшается демография. Для исправления ситуации “Слуги народа” предлагают ввести накопительную пенсию.



