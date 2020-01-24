На улице Ударников в Днепре Mercedes Sprinter влетел в толпу людей, которые стояли на трамвайной остановке

ДТП произошло 23 января сообщает Информатор.

По предварительной версии, микроавтобус занесло на повороте, из-за чего он выехал на рельсы навстречу трамваю. Чтобы избежать столкновения, водитель вывернул руль и выехал в толпу людей, которые стояли на остановке.

Всего пострадало четыре человека, среди которых был 12-летний ребенок. По данным, одна из пострадавших и ребенок были в тяжелом состоянии. Характер травм каждого из них пока неизвестен.

По информации СМИ, есть еще одна версия происшествия: подъезжая к остановке, водитель увидел людей, которые вышли на дорогу, но не успел сделать ничего для того, чтобы избежать аварии.

По словам очевидцев, у мужчины, который был за рулем Mercedes Sprinter, были явные признаки алкогольного опьянения.

Также стоить отметить, микроавтобус был не на маршруте — пассажиров в салоне не было.

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Водитель погиб на месте случившегося, также пострадали еще два человека.

Тело водителя спасателям пришлось вырезать из автомобиля. Также вместе с ним на момент аварии в авто ехал пассажир. Его и человека, который стоял на остановке, госпитализировали в больницу. Обстоятельствами ДТП заниматься правоохранительные органы.

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