На улице Ударников в Днепре Mercedes Sprinter влетел в толпу людей, которые стояли на трамвайной остановке
ДТП произошло 23 января сообщает Информатор.
По предварительной версии, микроавтобус занесло на повороте, из-за чего он выехал на рельсы навстречу трамваю. Чтобы избежать столкновения, водитель вывернул руль и выехал в толпу людей, которые стояли на остановке.
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Всего пострадало четыре человека, среди которых был 12-летний ребенок. По данным, одна из пострадавших и ребенок были в тяжелом состоянии. Характер травм каждого из них пока неизвестен.
По информации СМИ, есть еще одна версия происшествия: подъезжая к остановке, водитель увидел людей, которые вышли на дорогу, но не успел сделать ничего для того, чтобы избежать аварии.
По словам очевидцев, у мужчины, который был за рулем Mercedes Sprinter, были явные признаки алкогольного опьянения.
Также стоить отметить, микроавтобус был не на маршруте — пассажиров в салоне не было.
Также мы сообщали, что 22 января в Днепровском районе Киева Renault Logan влетел в остановку с людьми.
Водитель погиб на месте случившегося, также пострадали еще два человека.
Тело водителя спасателям пришлось вырезать из автомобиля. Также вместе с ним на момент аварии в авто ехал пассажир. Его и человека, который стоял на остановке, госпитализировали в больницу. Обстоятельствами ДТП заниматься правоохранительные органы.
Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".
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