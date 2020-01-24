В Днепре мужчина решил проучить водителя, который поставил авто впритык выходу из подъезда

Как передает Politeka.net, об этом сообщил Александр Культяев в Facebook-группе "Типичный Тополь-Шевченковский район".

Инцидент произошел на ж/м Тополь 3, 12. На видео видно, как недовольный мужчина с ножем подошел и пробил переднее колесо машины.

В комментариях днепряне разделились на два лагеря: одни пишут, что не стоило парковаться так близко, а другие возмущаются неадекватному поступку мужчины.

"Я сам водитель, но заезжать так впритык к подъезду мне не позволила бы совесть (или воспитание)", " Так не нужно заезжать прям к подъезду. Я его не поддерживаю! Но когда едешь с коляской и не можешь проехать к подъезду из-за таких машин.. Почему-то водители не думают, а делают как лучше себе", "Перед подъездом машину может поставить только дятел которому на всех насрать! Резанул колесо правильно и сделал соседу тоже нужно было чикнуть! Эта запись ни фига не докажет если менты или суд. Жестко, но правильно, пусть спасибо скажут что не кирпич на крышу! , - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что в Харькове сотрудники предприятия, которое занимается вывозом мусора, проучили автохама, перегородившего подъезд к урнам.

Занимательное видео «расправы» появилось в харьковских пабликах в социальных сетях. На записи, сделанной одним из очевидцев, видно, как коммунальщики, освободив урны от мусора, поставили их спереди и позади иномарки.

Вскоре появился и сам автовладелец. Он нервно оттащил одну из урн, чтобы выехать из «ловушки», и, сев в машину, укатил прочь.

Напомним, автохам парализовал движение в центре Харькова.

Как сообщала Politeka, автохаму вынесли предупреждение: «дальше будет больше».

Также Politeka писала, что автохам заставил прогуляться пассажиров трамвая.