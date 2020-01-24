28 января с 10:00 до 18:00 будет прекращено водоснабжение жителей Днепра
Об этом предупредили в Днепрводоканале.
Отключение произойдет в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.
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Воды не будет по следующим адресам:
• пер. Сечевой, 1А (Дорожная клиническая больница, Станция переливания крови)
• пер. Сечевой, дома с № 1 по № 28;
• ул. Извилистая, дома с № 33 по № 66;
• ул. Кронштадтская, дома с № 10 по № 39;
• ул. Надежды Алексеенко, 4А, 8;
• спуск Озерный, дома с № 2 по № 10.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Макарова прорвало трубу.
Холодная вода била прямо из-под земли, заливала улицы, а на дорогах сложилась аварийная ситуация.
По словах местных жителей ЧП случилось еще вечером 19 января, а вот устранять аварию принялись лишь к 10:40 20 января.
В результате было прекращено водоснабжение улиц Алексеенко, Краснопольской, Макарова, а также переулков Пихтового, Лиственного, Большевисткого.
Также мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».
Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.
Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".