Воды не будет в целом районе

28 января с 10:00 до 18:00 будет прекращено водоснабжение жителей Днепра

Об этом предупредили в Днепрводоканале.



Отключение произойдет в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Воды не будет по следующим адресам:

• пер. Сечевой, 1А (Дорожная клиническая больница, Станция переливания крови)

• пер. Сечевой, дома с № 1 по № 28;

• ул. Извилистая, дома с № 33 по № 66;

• ул. Кронштадтская, дома с № 10 по № 39;

• ул. Надежды Алексеенко, 4А, 8;

• спуск Озерный, дома с № 2 по № 10.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Макарова прорвало трубу.

Холодная вода била прямо из-под земли, заливала улицы, а на дорогах сложилась аварийная ситуация.

По словах местных жителей ЧП случилось еще вечером 19 января, а вот устранять аварию принялись лишь к 10:40 20 января.

В результате было прекращено водоснабжение улиц Алексеенко, Краснопольской, Макарова, а также переулков Пихтового, Лиственного, Большевисткого.

Также мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".



