Химический завод в Павлограде представляет угрозу не только для Днепровщины, но и для четырех соседних областей



Об этом говорится в материале BBC Украина.

Причиной опасений стали остатки ракетного топлива, которые там хранятся.

Как говорится в статье, они могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.

На сегодня Павлоградский химзавод не имеет ресурсов для утилизации остатков за свой счет, ведь в реализации программы выступает лишь подрядчиком.