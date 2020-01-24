Химический завод в Павлограде представляет угрозу не только для Днепровщины, но и для четырех соседних областей
Об этом говорится в материале BBC Украина.
Причиной опасений стали остатки ракетного топлива, которые там хранятся.
Как говорится в статье, они могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.
На сегодня Павлоградский химзавод не имеет ресурсов для утилизации остатков за свой счет, ведь в реализации программы выступает лишь подрядчиком.
По словам местной жительницы Светланы Шаперенко, город находится на грани существования и фактической гибели.
"Если мы уже имеем стратегический объект в городе с большим количеством взрывоопасного топлива, то ни в коем случае нельзя прекращать процесс утилизации. Государство должно четко осознавать, что оно делает, что здесь живут такие же люди, как и везде. В противном случае мы просто оказываемся на бомбе замедленного действия. Если произойдет взрыв – это конец", – поделилась женщина.
Всего на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн твердого ракетного топлива.
В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.
"Мы помним, когда в Балаклее произошла чрезвычайная ситуация. Там просто пренебрегли правилами обращения с ракетным топливом, которое находилось в двигателе. И речь шла о только 180 кг твердого ракетного топлива. Для сравнения - в одной степени содержится 50 тыс. кг. А всего на нашей территории – 1,8 млн кг", – пояснил он.
Ранее мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.
После остановки завода, который работал при союзе для очистки воды поля прекратили свою работу. Трубопровод порезали на металл, а насосную станцию разворотили на части.
Сейчас ситуация совсем плачевная: канализационные стоки стекают вдоль трассы, заливая поля, ставок и реку Вольнянка.
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