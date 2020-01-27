Под угрозу прекращения поставок газа попали предприятия ТОВ "ТЕРО ЛТД" из Днепра, ПОГ "Криворожское УПП УОС" и КП "Теплосети" Каменского городского совета.

Если оплата не будет проведена, три города Днепропетровской области могут остаться без газа.

Ранее мы сообщали, что из-за снижения рыночной цены на газ, в теплоснабжающих организациях области провели перерасчет для своих абонентов, и стоимость тепла снизили на 7-30%.

Перерасчет провели для абонентов, получающих отопления именно от газовых котельных. Снижение тарифов на централизованное отопление и горячую воду потребители можно узнать на сайтах органов местной власти и теплоснабжающих организациях.