Жители Днепра, Кривого Рога и Каменского с 1февраля могут остаться без тепла в квартирах

Это связано с долгами предприятий, которые производят тепло.

Они не выполняют требования по расчетам для получения газа, сообщили в пресс-службе Национальной акционерной копании "Нафтогаз Украины".

По данным "Нафтогаза Украины", по состоянию на 23 января, предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454,4 миллиона гривен и окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен был сделан до 25 января.

общежитие, холодно

Под угрозу прекращения поставок газа попали предприятия ТОВ "ТЕРО ЛТД" из Днепра, ПОГ "Криворожское УПП УОС" и КП "Теплосети" Каменского городского совета.

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Если оплата не будет проведена, три города Днепропетровской области могут остаться без газа.

Ранее мы сообщали, что  из-за снижения рыночной цены на газ, в теплоснабжающих организациях области провели перерасчет для своих абонентов, и стоимость тепла снизили на 7-30%.

Перерасчет провели для абонентов, получающих отопления именно от газовых котельных. Снижение тарифов на централизованное отопление и горячую воду потребители можно узнать на сайтах органов местной власти и теплоснабжающих организациях.