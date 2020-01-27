Жители Днепра, Кривого Рога и Каменского с 1февраля могут остаться без тепла в квартирах
Это связано с долгами предприятий, которые производят тепло.
Они не выполняют требования по расчетам для получения газа, сообщили в пресс-службе Национальной акционерной копании "Нафтогаз Украины".
По данным "Нафтогаза Украины", по состоянию на 23 января, предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454,4 миллиона гривен и окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен был сделан до 25 января.
Под угрозу прекращения поставок газа попали предприятия ТОВ "ТЕРО ЛТД" из Днепра, ПОГ "Криворожское УПП УОС" и КП "Теплосети" Каменского городского совета.
Главное за ночь: ракетная атака по посольству, крах доллара и трагедия в ООС
Укрпочта сжигает посылки из-за коронавируса, фейк "порвал" украинцев: "А пеплом будут посыпать..."
Дженнифер Лопес едва удержала все свое добро в тесном лифчике: «заводит с полуоборота»
ПриватБанк поиздевался над одесситами, кадры облетели сеть: "только для избранных"
Если оплата не будет проведена, три города Днепропетровской области могут остаться без газа.
Ранее мы сообщали, что из-за снижения рыночной цены на газ, в теплоснабжающих организациях области провели перерасчет для своих абонентов, и стоимость тепла снизили на 7-30%.
Перерасчет провели для абонентов, получающих отопления именно от газовых котельных. Снижение тарифов на централизованное отопление и горячую воду потребители можно узнать на сайтах органов местной власти и теплоснабжающих организациях.
Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев ошарашили плохой новостью: сколько будем платить.
Как сообщала Politeka, новые тарифы на коммуналку: готовьтесь к шок-платежкам, названа фатальная дата.
Также Politeka писала, что в Украине изменятся тарифы, нужен перерасчет платежек.