В Днепре неизвестные подбросили яд возле жилища бездомных котов



Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка в Facebook.

По ее словам, в страшных муках умерло пять котов.

"Сегодня какая-то тварь отправила животных на улице Банковская. 4 кота не выжили, умирая в конвульсиях!!! Еще один борется за жизнь. Не выпускайте животных на самовыгул! - написала автор поста.", - сообщила женщина и в комментариях добавила, что скончался еще один кот.

Такая новость не на шутку разозлила днепрян.

" Ему обязательно вернетса бумерангом!!!! Если не он ,то его близкие будут отвечать КАРМУ еще не кто не отменял!!!", "Итого 5 котов... Ужас", "и наш сам гулять ходит.. капец..", "Я в шоке. Нелюди", "Какие нелюди. Бедные животные", - писали возмущенные пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что в Днепре бездомных котов замуровали в подвале жилого дома.

О вопиющем случае сообщили на странице благотворительной организации "Экстренная помощь животным" в Facebook.

Инцидент случился в жилом массиве Парус, а очевидцы уже нашли виновного.

По словам женщины, бездомные коты и собаки Днепра защищены только на бумаге и обвинила власти в бездействии.

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