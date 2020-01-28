Местные полицейские совместно с сотрудниками полка полиции особого назначения провели рейд в Павлограде

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.





Правоохранители провели отработку Павлограда 24 и 25 января полицейские Павлоградского отдела полиции совместно с сотрудниками полка полиции особого назначения провели отработку центральной части Павлограда и его отдаленных микрорайонов.



"Во время рейдовых мероприятий к административной ответственности полицейские привлекли 63 человека, из них за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения -4 лица. Также было задокументировано 3 факты хранения наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Ранее полицейские Запорожья провели рейд, направленный на борьбу с проституцией в городе.

Работники городских отделений полиции действовали совместно с коллегами из Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Как сообщается, они «совершили превентивные действия», направленные на профилактику и предупреждение проституции. Подобная информация появилась в паблике полиции Запорожской области в фейсбуке.

Отчитались правоохранители об удачном рейде, который прошел в пятницу, 12 августа. Для зачистки были выбраны Шевченковский и Коммунарский районы Запорожья. Улов в результате оказался немалым: вычислили десятерых женщин, готовых удовлетворить мужской интерес за деньги. Всем им выписали административные протоколы.

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