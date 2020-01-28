В Днепр поймали троих подростков, которые пытались перепилить трубы теплосети
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
Он сразу же вызвал правоохранителей, которые их и задержали.
Ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Макарова прорвало трубу.
Холодная вода била прямо из-под земли, заливала улицы, а на дорогах сложилась аварийная ситуация.
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По словах местных жителей ЧП случилось еще вечером 19 января, а вот устранять аварию принялись лишь к 10:40 20 января.
В результате было прекращено водоснабжение улиц Алексеенко, Краснопольской, Макарова, а также переулков Пихтового, Лиственного, Большевисткого.
Также мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».
Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.
Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".