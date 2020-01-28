В Днепр поймали троих подростков, которые пытались перепилить трубы теплосети

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

На месте преступления их застал местный житель. Ребята  пилили трубу теплосети ножовкой возле здания бывшей поликлиники, расположенного на улице Щербаня.

Он сразу же вызвал правоохранителей, которые их и задержали.

 
"На месте происшествия патрульные полицейские обнаружили троих ребят с инструментами для демонтажа трубы, а также зафиксировали повреждения теплосети. Несовершеннолетних доставили в отделение полиции для выяснения их личностей и установления всех обстоятельств неудавшейся кражи", - говорится в сообщении.
 
Уже установлено, что "добычу" парни хотели сдать на металлом.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Макарова прорвало трубу.

Холодная вода била прямо из-под земли, заливала улицы, а на дорогах сложилась аварийная ситуация.

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По словах местных жителей ЧП случилось еще вечером 19 января, а вот устранять аварию принялись лишь к 10:40 20 января.

В результате было прекращено водоснабжение улиц Алексеенко, Краснопольской, Макарова, а также переулков Пихтового, Лиственного, Большевисткого.

Также мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".