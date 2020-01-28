Все могло закончиться куда хуже

В Днепр поймали троих подростков, которые пытались перепилить трубы теплосети



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

На месте преступления их застал местный житель. Ребята пилили трубу теплосети ножовкой возле здания бывшей поликлиники, расположенного на улице Щербаня.



Он сразу же вызвал правоохранителей, которые их и задержали.

"На месте происшествия патрульные полицейские обнаружили троих ребят с инструментами для демонтажа трубы, а также зафиксировали повреждения теплосети. Несовершеннолетних доставили в отделение полиции для выяснения их личностей и установления всех обстоятельств неудавшейся кражи", - говорится в сообщении.