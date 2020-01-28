В Днепре детективы из частной фирмы незаконно прослушивали пользователей смартфонов и читали переписки в мессенджерах

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Детективы предоставляли «услуги» сканирования электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц.

Преступники получали по 3000 долларов за прослушку одного человека.

Изъятое оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах.

Среди обнаруженной информации в "логове шпионов" оказались данные телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведения, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов «наблюдения», подлежащих защите.

Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Ранее мы сообщали, что эксперты подобрали список из восьми секретных комбинаций, которые вам не предоставит ни один оператор.

Итак, первый код *#06#. При введении данного кода, вы сможете узнать свой уникальный номер IMEI.

Второй код *#21# позволит узнать, включена ли переадресация звонков. Таким образом вы узнаете получает ли кто-либо ваши звонки, сообщение и прочее.

Третья комбинация *#62# покажет вам номер, на который производится переадресация вызовов, если смартфон отключен или находится вне сети.

Четвертый код ##002# сможет отключить переадресацию звонков, если таковая имеется.

Пятый код *#30# предоставит информацию об определении номера входящего абонента.

Шестая комбинация *#33# покажет информацию о блокировке исходящих поддерживаемых сервисов.

При наборе *#43# вы сможете увидеть информацию об ожиданиях вызова.

Восьмой код работает только в Украине. Набрав *777#, вы увидите ваш текущий баланс и информационное операторское меню в зависимости от сотового оператора, которым вы пользуетесь.

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