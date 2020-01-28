Полиция разыскивает 15-летнюю Светлану Друзенко



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что девочка ушла из дома в пгт. Божедаровка Криничанского района 24 января около 18.00 и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 155 см, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы светлые русые до плеч, над левой бровью шрам до 5 см.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетней, обратиться по телефонам (05654) 9 21 81, 068 848 41 22.

Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает 16-летнего Александра Стародубцева. 17 января, около 23:00, молодой человек ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Волосы у парня светлые короткие, рост примерно 175 см, спортивного телосложения, глаза голубые, на левой щеке шрам.

Александр был одет в куртку светло болотного цвета, камуфляжные брюки светлого цвета, под курткой камуфляжная кофта, шапка темного цвета. Обут он был в берцы черного цвета. При себе имел дорожную сумку черную с зелеными вставками и мобильный телефон.

Просьба ко всем, кто знает местонахождение Александра Стародубцева, сообщить по телефонам (098) 310-23-07, (063) 074- 22-13, (099) 077-58-01 или «102». Не оставайтесь равнодушными!

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