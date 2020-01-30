Днепрянам повысили зарплату, но все равно она остается значительно ниже, чем в столице

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В среднем украинцы получали в конце 2019 года 12 264 гривны. Самый высокий уровень зарплат в декабре был в Киеве – 18 869 гривен. Самый низкий оклад был зафиксирован в Черниговской области – 8 851 гривен.

Жители Днепропетровской области в среднем зарабатывали 12 084 гривны.

По сравнению с ноябрем зарплаты выросли на 15,1%. Заметнее всего суммы поменялись в Киевской, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях.

В сфере информации и телекоммуникаций с ноября прошлого года зарплаты повысили на 26,5%, чуть меньше денег прибавили работникам финансовой и страховой деятельности – их зарплаты возросли на 22,7%. А вот административным работникам и вспомогательного обслуживания средние зарплаты подняли на 22,5%.

Напомним, в Парламент были внесены два законопроекта, поданные Кабмином, которые предусматривают смену принципов формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников. Эти документы №2720 и №2721 должны создать предпосылки для повышения прожиточного минимума в Украине.

Согласно госбюджету, минимальный оклад в 2020 году составляет 2102 грн, а "минималка" - 4723 гривен. По новому законопроекту, минимальный оклад должен будет составлять не менее 50% минимальной зарплаты.

Также мы писали о компенсации за задержки пенсий и зарплат. Как утверждается, правительство инициирует выплаты компенсаций в случае задержек с выплатами. Вскоре законопроект дожен рассмотреть парламент.

Для того, чтобы устранить коррупционные риски был установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, в него входят пенсии, зарплаты, соцвыплаты, стипендии и суммы индексации денежных доходов граждан.

Каким образом будут осуществляться выплаты, пока неизвестно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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