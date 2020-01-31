Ребята почти достигли своей цели и дошли до Донецка

Полиция Днепропетровской области нашла трех несовершеннолетних ребят – Стародубцева Александра, Молод Руслана, Черного Евгения после того, как они бесследно исчезли с дома 28 января. Об этом сообщили в днепропетровском отделении полиции местным СМИ.

Место их пребывания не было известно, поэтому родители объявили в розыск.

Несовершеннолетних разыскали через несколько дней после их ухода их дома в сторону Донецка. Их обнаружили в Авдееке, в центральной части Донецкой области. Примерно в 13 км к северу от Донецка.

Полицейские занимаются их возвращением домой.

Также отмечается, что они не пострадали от рук мошенников или преступников.

Напомним, что мы писали, что пропали трое парней-подростков на Днепропетровщине. Несовершеннолетние Александр Стародубцев, Руслан Молод и Евгений Черный ушли из дома и до 31 января не объявлялись и не давали о себе знать. Местонахождение парней было не известно, кроме того, что они втроем могли идти в сторону Донецкой области.

Напомним, что В Киеве разыскивают 43-летнего Владимира Науменко. Последний раз мужчину видели на Виноградаре, в районе проспекта Свободы 16 января. Телефон отключен, на связь с родными не выходит.

Пропавший был одет в куртку "Аляска" зеленого цвета, серую вязаную шапку, светлые джинсы, белый свитер. При себе имел черную маленькую сумочку через плечо, документы и деньги. Рост пропавшего 174 см, среднего телосложения, карие глаза, на голове лысина.

Также на днях в Одессе исчезла 16-летняя девушка, которая уже четвертые сутки не выходит на связь. Соня Байрачная, 2003 года рождения, 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Была одета в джинсы темно-серого цвета, свитер черного цвета, куртка с капюшоном темно-зеленого цвета, на капюшоне мех розового цвета, ботинки черного цвета.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.