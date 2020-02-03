В Кривом Роге резко увеличилось число заболевших раком

За 2019 год в Кривом Роге заболело более 2 500 криворожан впервые. Об этом сообщили специалисты Криворожского онкологического диспансера на пресс-конференции 3 февраля, пишет One.kr.ua.

Кривожане заболели тяжелыми онкологическими заболеваниями: на первом месте по распространению – рак кожи, дальше – рак лёгких, и на третьем – рак молочной железы.

Уровень заболеваемости по сравнению с 2018 годом увеличился до 426 человек на 100 тысяч населения и является наивысшим показателем, как в Днепропетровской области, так и в Украине в целом.

Всего, за 2019 год в Кривом Роге диагностировали рак у 1 245 мужчин и 1 421 женщина. У мужчин самые распространённые опухоли нашли в лёгких, предстательной железе, а также часто встречался рак кожи. У женщин наиболее частыми являются рак молочной железы, рак кожи и рак ободочной кишки.

В прошлом году при профосмотре у каждого четвёртого обратившегося к медикам криворожанина обнаружили злокачественную опухоль.

Этот результат пугает: процент онкобольных почти на 5% выше, чем в 2018 году. Также сообщается, что от злокачественных опухолей в 2019 году умерли 170 человек на 100 тысяч населения. Чаще всего – от рака лёгких, молочной железы и ободочной кишки.

Напомним, что известный онкогинеколог Екатерина Харченко рассказала, что может вызывать женские виды раков. В Украине плачевная ситуация с онкологическими заболеваниями. Ежегодно от рака умирает около 90 тыс. человек. Наша страна занимает первые места в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Медики отмечают, что на данный момент нет тенденции к снижению заболеваемости.

Несмотря на то, что риск развития раковых заболеваний у мужчин выше, чем у женщин, постоянно растет количество заболевших среди прекрасного пола. Особенно врачи отмечают распространенность «женского» рака - рак яичников, рак эндометрия, шейки матки, рак груди. По словам специалистов, количество украинок с таким диагнозом постоянно растет.

Напомним, что ученые нашли быстрый способ борьбы с раком, побочных эффектов почти нет: все детали.

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