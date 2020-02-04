В Днепре 3 февраля в одной из жилых комнат 1-го общежития НТУ "Днепровская Политехника" обвалился потолок
Как передает Politeka.net, соответствующее видео опубликовал один из студентов.
По предварительной информации причиной обрушения стало затопление. На кадрах видно, что с потолка сначала очень сильно капало и ребята спасались мисками и ведрами.
«Теперь вы видели все»: лысый Киркоров ошарашил переменами во внешности, сеть кипит
Коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа, "как в 2008 году..."
Красотки-дочери Кравец, Брежневой и Поляковой поразили сходством с мамами: «молодые копии»
Бесстыжая Королева вывалила напоказ свои прелести в постели: "Настоящая зажигалка"
Спустя некоторое время потолок вовсе обвалился - огромный кусок упал посреди комнаты.
В результате ЧП не пострадал никто, кроме имущества студентов.
Это не первый инцидент с общежитиями "Днепровской политехники". Ранее мы сообщали, что со стороны проспекта Яворницкого здание начало разрушаться.
Возле фундамента образовался провал более 3 метров шириной, а по стенам пошли трещины.
Также мы сообщали, что 5 октября в Соборном районе Днепра под зданием общежития № 2 НТУ «Днепровская политехника» просела почва.
Руководством университета было принято решение об выселении жителей общежития.
Личным составом ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области оказана помощь в переселении около 200 человек в общежитие №1 Днепровского политехнического университета.
Напомним, от поражения легких к раку: как мусор разрушает нашу жизнь.
Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа потрясла жителей Львовщины.
Также Politeka писала о том, что от днепрян скрывают страшную правду, под угрозой жизни.