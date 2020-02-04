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В Днепре 3 февраля в одной из жилых комнат 1-го общежития НТУ "Днепровская Политехника" обвалился потолок

Как передает Politeka.net, соответствующее видео опубликовал один из студентов.

По предварительной информации причиной обрушения стало затопление. На кадрах видно, что с потолка сначала очень сильно капало и ребята спасались мисками и ведрами.

Спустя некоторое время потолок вовсе обвалился - огромный кусок упал посреди комнаты.

В результате ЧП не пострадал никто, кроме имущества студентов.

Это не первый инцидент с общежитиями "Днепровской политехники". Ранее мы сообщали, что со стороны проспекта Яворницкого здание начало разрушаться.

Возле фундамента образовался провал более 3 метров шириной, а по стенам пошли трещины.

Также мы сообщали, что 5 октября в Соборном районе Днепра под зданием общежития № 2 НТУ «Днепровская политехника» просела почва.

Руководством университета было принято решение об выселении жителей общежития.



Личным составом ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области оказана помощь в переселении около 200 человек в общежитие №1 Днепровского политехнического университета.

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Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа потрясла жителей Львовщины.

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