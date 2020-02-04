С 5 февраля в Днепре ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Днепропетровском гидрометцентре.

Юго-западный циклон с Балкан, который уже 5 февраля, зайдет на территорию Днепропетровской области, принесет с собой настоящую зимнюю погоду. Ожидается, что снег будет идти в регионе 4 дня – с 5-го по 8 февраля. А затем ударят настоящие февральские морозы.

5 февраля синоптики объявили желтый уровень опасности. Это значит, что погодные условия могут быть потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

В Днепропетровской области ожидается мокрый снег, метели, а также сильный восточный ветер – до 2- м/с.

6 февраля ночью ожидается значительный снег в восточной половине области сильный снег, днем ​​ослабление осадков до умеренных. Сильная метель. Порывы восточного ветра 17-22 м / с. На дорогах гололедица.

Спокойно днепряне вздохнут только 7-8 февраля - осадки ослабеют. Температура воздуха постепенно снизится ночью до 8-13 мороза, днем ​​до минус 2-7.

Ухудшение погодных условий 5-6 февраля 2020 году может привести к нарушениям электроснабжения отдельных населенных пунктов, задержек движения транспорта на отдельных участках дорог, осложнения работы коммунальных служб и работы строительной отрасли.

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