В Днепре все школы закроют на карантин

Как передает Politeka.net , об этом сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко.



"Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля. Берегите себя.", - сообщил он.

Ранее мы сообщали, что уже две школы в Кривом Роге закрыли на карантин.

После зимних каникул количество заболевших школьников составило 6,4% и показатель стремительно растет.

По официальной информации заболело 4248 детей. В связи с этим, 2 школы в Покровском районе были закрыты на карантин - №№93 и 57.

Также мы сообщали, что в Днепре от свиного гриппа А (H1N1) умер ребенок 2,5 лет.

Это первый в регионе летальный случай от гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне (с начала октября). Уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%.

Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.

Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.

К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.

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