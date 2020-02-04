Беременная пассажирка почувствовала в вагоне №6 поезда «Харьков – Кривой Рог» запах краски, что плохо сказалось на ее самочувствии

Супруг пострадавшей на своей странице он опубликовал копию жалобы, которую написала его жена, передают местные СМИ.

Как утверждает потерпевшая, из-за запаха краски ей стало плохо - во время путешествия почувствовав рвотные рефлексы. Через сматрфон она узнала информацию, что в вагоне есть свободные места. Проводники отказались ей помочь, предложив ей самой договориться с кем-то из пассажиров, чтобы они перешли в вагон, где воняет краской.

"Во время этих полчаса я получила кучу стресса, испорченных нервов, слез, страха остаться на вокзале, потерянных 330 грн (за полученный стресс я ошибочно купила билет не до Кривого Рога, а в Херсон). Всю дорогу, пока я ехала, купе было абсолютно свободное и я уверена, что еще с 10 свободных мест были в этом вагоне", - поделилась потерпевшая.

Она подчеркнула, что не смогла получить не только качественную услугу проезда, а условия, безопасные для здоровья и жизни своего еще не рожденного ребенка.

Ранее мы сообщали, что в "Укразализныце" собрались ежемесячно повышать стоимость проезда в пассажирских поездах начиная с марта по декабрь 2020 года. Каждый месяц цена билетов будет расти на 2 процента, что по итогу даст подорожание на 22 процента.

Коснется это всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +.

В компании сообщают, что с тех пор значительно подорожали колеса, запасные части к вагонам и другая промышленная продукция, необходимая для эффективной работы железной дороги. В настоящее время, перевозки являются убыточными для компании. В 2020-м году убытки могут достигнуть 14,3 миллиардов гривен.

Также в компании добавили, что средства от индексации тарифов планируется направить на приобретение 26 вагонов и капитальный ремонт еще 40.

Также мы сообщали, что пассажиры поезда "Харьков-Одесса" стали очевидцами, как в вагонах "целыми стадами пасутся" тараканы.

На видео, которым поделилась в Фейсбуке очевидица, видно, как насекомые оккупировали практически все купе, а также бегали по полкам, матрасам и пакетам с постельным бельем.

Напомним, глава Укрзализныци получил 9 миллионов зарплаты и приятный подарок от жены.

Как сообщала Politeka, раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова, украинцы в ярости.

Также Politeka писала, что глава Укрзализныци с 9 млн зарплаты довел украинцев, пришло время расплаты.