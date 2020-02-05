В Днепре планируют перенести памятник генералу Пушкину

Как передает Politeka.net, об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаила Лысенко.

По его словам, есть два варианта того, где будет стоять танк в будущем. Первый вариант - перенос ближе к памятнику Славы. Второй – размещение танка на месте захоронения генерала Пушкина, то есть на братской могиле на Соборной площади.

Дальнейшую судьбу танка обсудят с родственниками Ефима Пушкина, представителями ветеранских организаций и управления архитектуры. После этого будет принято совместное консолидированное решение.

Отказаться от переноса танка не представляется возможным. На том месте, где он расположен, запроектирован выход из станции метро.

Ранее мы сообщали, что в Одессе активисты и студенты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову на здании местного вуза.

Он висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.

Отмечается, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации, однако в вузе сообщили, что мемориальная доска Жукову не находится на балансе университета.

Напомним, у Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову, видео

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