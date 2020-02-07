В Днепре патрульные полицейские жестоко поиздевались над 35-летним инвалидом и его матерью

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



Инцидент случился еще в апреле прошлого года, тогда 59-летнюю женщину и ее 35-летнего сына, инвалида 3 группы, доставили в один из райотделов Днепра. Причиной задержания стала жалоба соседей, которые утверждали, что женщина и ее сын нарушали общественный порядок.

Уже в отделении полиции, правоохранители позволили себе лишнего: надев наручники, один из полицейских, сел на спину мужчине, выкручивал пальцы на руке и был его по лицу.

Мать инвалида поставили на колени и силой заводили ее руки за спину. Когда женщина уже лежала лицом к полу, патрульные ударили ее несколько раз.

В результате мать и сын получили легкие телесные повреждения.

Правоохранителей уже обвинили в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Если вину патрульных докажут, то их ждет лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее мы сообщали, что в Виннице сотрудник правоохранительных органов убил человека за то, что тот не захотел быть понятым при изъятии боеприпасов.

После того, как мужчина отказался от предложения старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции ГУ НП области, тот ударил его кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и сильно ударился головой об асфальт. От полученных повреждений он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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