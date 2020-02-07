Полиция разыскивает 41-летнего Александра Широкова



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Известно, что 20 января 41-летний мужчина сел маршрутного автобуса «Бузовка-Днепр» и поехал на работу. В г. Днепр отработал смену, но домой не вернулся. На сегодня его местонахождение не установлено.



Его приметы: на вид 40-42 года, рост 164-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, волосы прямые короткие светлые, глаза голубые, нос прямой.



Мужчина был одет в черную вязаную шапку, темно-синюю куртку, черные джинсовые брюки, черные зимние ботинки. При себе имел банковскую карту, ID-паспорт на свое имя, черную сумку с предметами личной гигиены.



Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцами шрам от травмирования, на левой груди сверху армейское татуировки в виде меча.



Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего мужчины, сообщить по телефону Магдалиновского отделения полиции (291) 2-15-54 или 756-25-24, 102.

Ранее мы сообщали, что девочка ушла из дома в пгт. Божедаровка Криничанского района 24 января около 18.00 и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 155 см, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы светлые русые до плеч, над левой бровью шрам до 5 см.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетней, обратиться по телефонам (05654) 9 21 81, 068 848 41 22.

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