Дело чуть не дошло до драки

В одной из маршруток Днепра разгорелся конфликт из-за ветерана АТО, который потерял ногу

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на местный паблик в Фейсбуке "Реальный Левобережный" (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел утром в 136 маршруте.

Всё началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД. Как выяснилось он инвалид, у него нет одной ноги.

За ветерана АТО вступилась девушка, и в маршрутке началась ссора, которая чуть не дошла до драки.

"Я за АТОшника тебе рот до ушей разорву. У меня отец там свою жизнь оставил. Ты знаешь, сколько у меня там друзей погибло?", - слышно на видео.

Девушка начала ссориться с водителем, пассажиры пытались их успокоить, но не получалось.

Ранее мы писали, АТОшник в Днепре проучил водителя маршрутки из-за его отношения к воевавшим на Донбассе.

Исторя обнародована в соцсетях. Ветеран войны решил проехать на 146-й маршрутке. Он не хотел себе портить настроение, поэтому заплатил 7 гривен и не доставал удостоверение УБД.

После него зашел парень в военной форме и достает «корочку». Водитель недовольно бурчит и едет. Через несколько кварталов военный просит остановить маршрутку. Водитель начал заявлять, что только на остановке будет тормозить и едет еще полквартала. После этого парень покидает маршрутку.

Потом водитель возле каждого столба тормозил, подбирая и высаживая пассажиров. Свидетель историю доехал до нужного места и попросил остановить на Революционной. Водитель остановил перед перекрестком и открыл дверь, но военный не идет.

Когда мужчина предложил выйти, то АТОшник говорит, что тут остановки нет и остановку делать на перекрестке запрещено. После этого резко стартует и доезжает до остановки, где резко тормозит. АТОшник вышел и пообещал, что в следующий раз снимет все на видео, если водитель будет плохо относиться к ветеранам АТО с «корочкой» УБД.

Утро в 136 маршруте. Ситуация практически дошла до драки. Всё началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД. Как выяснилось он инвалид, у него нет одной ноги. Дальше за него вступилась девушка, и понеслась... Х..вый Днепр. Gepostet von Реальный Левобережный am Samstag, 8. Februar 2020

Напомним, пассажир выпал с маршрутки в Днепре.

Как сообщала Politeka, в Киеве озверевший маршрутчик набросился с кулаками на школьницу.