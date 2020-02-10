Остатки ракетного топлива, которые там хранятся, могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.

Всего на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн твердого ракетного топлива.

В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.

Ранее мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.