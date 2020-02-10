В городе Апостолово Днепропетровской области зафиксировали повышенный уровень пестицидов в Каховском водохранилище
В результате закрылись школы, детские сады и учреждения социальной сферы.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Апостоловской объединенной территориальной громады.
Комиссия, которая провела проверку водохранилища, обнаружила в воде диазинон и хлорпирифос.
Школы, детские сады и учреждения социальной сферы приостановили работу с 8 до 12 февраля, жителей города призвали сократить потребление воды из-под крана.
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Апостоловские чиновники уже обратились в Национальную полицию и Никопольскую прокуратуру для проверки Каховского водохранилища и канала Днепр – Кривой Рог на источники загрязнения.
Остатки ракетного топлива, которые там хранятся, могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.
Всего на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн твердого ракетного топлива.
В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.
Ранее мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.
Напомним, сотнями трупов усеяно побережье Азовского моря
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