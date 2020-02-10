Уже в восьми городах Днепропетровской области из-за эпидемии гриппа закрыли все школы на карантин
Об этом сообщили на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.
На вынужденных каникулах находятся школьники Днепра, Кривого Рога, Никополя, Новомосковска, Павлограда, Першотравенска, Покрова и Терновки.
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"Администрации школ самостоятельно принимают решение о приостановлении образовательного процесса в отдельных классах или учебном заведении в целом", - рассказали в департаменте.
В Павлограде карантин продлили до 11 февраля (вторник). В этот день будет заседать специальная комиссия, которая решит, продлевать ли карантин, или возобновить учебный процесс в школах города.
Всего же учебу приостановили в связи с карантином для более 250 тысяч школьников Днепропетровской области.
Ранее мы сообщали, что с 5 февраля, в Днепре начали дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Также с 6 по 17 февраля все школы города закрылись на карантин.
Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.
Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.
К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.
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