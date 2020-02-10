Уже в восьми городах Днепропетровской области из-за эпидемии гриппа закрыли все школы на карантин

Об этом сообщили на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

На вынужденных каникулах находятся школьники Днепра, Кривого Рога, Никополя, Новомосковска, Павлограда, Першотравенска, Покрова и Терновки.

"Администрации школ самостоятельно принимают решение о приостановлении образовательного процесса в отдельных классах или учебном заведении в целом", - рассказали в департаменте.

В Павлограде карантин продлили до 11 февраля (вторник). В этот день будет заседать специальная комиссия, которая решит, продлевать ли карантин, или возобновить учебный процесс в школах города.

Всего же учебу приостановили в связи с карантином для более 250 тысяч школьников Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что с 5 февраля, в Днепре начали дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Также с 6 по 17 февраля все школы города закрылись на карантин.

Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.