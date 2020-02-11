Патрульная полиция Днепра срочно обратилась к водителям и просят по-возможности не выезжать на автомобиле в город

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Предупреждение было сделано в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в городе.

«И снова синоптики прогнозируют нам сложные погодные условия. Сегодняшний вечер и ночь обещают быть ветреными. В Днепре и местами по области порывы ветра до 25-28 м/с. Завтра возможна метель, гололед, налипание мокрого снега. Поэтому, лучше воздержаться от поездок», — говорится в сообщении.

Также мы сообщали, что ГСЧС Украины объявила штормовое предупреждение – первый (желтый) уровень опасности. 10-12 февраля днепряне и жители области почувствуют сильные порывы ветра до 15-20 м/с и сильный мокрый снег с дождем. На дорогах ожидается гололед.



Ранее мы сообщали, в поселке Авиаторское (в народе военный городок) случилась авария, связанная с непогодой.

Как сообщили жители военного городка, неполадки с электричеством произошли из-за того, что ветки деревьев упали на электропровода.

Также жители поселка сообщают, что сейчас оголенные провода лежат возле жилых домов, искрят, словно бенгальские огни и угрожают жизни. Так как снег продолжает падать, может произойти короткое замыкание.

Напомним, что Украину засыпает снегом: удивительные кадры облетели сеть.

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