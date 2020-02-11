В Днепре объявлено предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях I и II уровня опасности
Как передает Politeka.net, предупреждение сделали в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
"11 февраля в Днепре и по области сохранятся порывы южного ветра 17-22 м/с. Местами метель, гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. (Уровень опасности I, желтый), - говорится в сообщении.
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Днепропетровщину будет "кошмарить" еще два дня.
11 числа ожидается мокрый снег и дождь. Местами метели, гололед, налипание мокрого снега.
12 февраля будет облачно. Мокрый снег и дождь продолжится.
Ситуация улучшится только 13 февраля - существенных осадков нее прогнозируется.
Также дорожные службы вынуждены были пойти на крайние меры из-за непогоды в Днепре. Для того, чтобы ситуация не переросла из обычной в чрезвычайную, движение всех категорий транспорта на участке трассы М-04 Южный обход, протяженностью 18 километров, закрыто. Ограничение вступило в силу с 8:30, однако до каких пор — информации пока нет.
До того момента, пока погодные условия не улучшатся, просим вас воздержаться от поездок. Таким образом вы не только разгрузите трафик, но и значительно облегчите работу снегоуборочной техники.
Также мы сообщали, что патрульная полиция Днепра срочно обратилась к водителям и просят по-возможности не выезжать на автомобиле в город.
Напомним, что Украину засыпает снегом: удивительные кадры облетели сеть.
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