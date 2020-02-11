Кого и за что будут наказывать

За нарушение новых правила ПДД водителям в Днепре грозят огромные штрафы и даже лишение прав

Как передает Politeka.net, об этом сказано в законопроекте № 2695 «Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях».

Теперь за превышение скорости более чем на 50 км /ч грозит наказание штрафом, размером в 3400 гривен (ранее было 510).

Желающим скрыться с места ДТП придется заплатить такую же сумму. За вождение транспортным средством лицом, не имеющим на это права грозит штраф в 10200 гривен.

Перевозка детей без автокресла будет наказываться 510 гривнами штрафа.

Также уголовная ответственность будет грозить водителям за передачу управления транспорта человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

За повторное аналогичное нарушение штраф составит до 51000 гривен и лишением права ездить от 2 до 3 лет.

Ранее мы сообщали, что в Кабинете министров предложили ужесточить наказания украинцам за ложные вызовы скорой помощи, полицейских или других экстренных служб.

На данный момент текст скандального документа еще не опубликован на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Также мы сообщали, что в Днепре на центральном рынке "Озерке" налоговая проверила продавцов.

С ними провели беседу по поводу соблюдения трудового законодательства и говорили о легализации выплаты заработной платы и огромных штрафах, которые выписывают, если люди не оформлены. Шла речь и о выплате налогов.

Напомним, киевлян начнут штрафовать в метро: кого и за что будут наказывать.

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