Семилетний мальчик провалился в скважину для забора технической воды в Днепре

Как передает Politeka.net , об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, 10 февраля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что семилетний мальчик играя на собственном дворе с домашним животным попал в скважину для забора технической воды глубиной 3 метра и диаметром 300 мм.

"По прибытию на место происшествия личным составом подразделения с помощью веревки и ручного инструмента было изъято ребенка из опасной ловушки и передано сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра", - сообщили спасатели.

Ранее похожий случай случился в Запорожской области - женщина свалилась в глубокий колодец с водой.

Спасатели во главе с дежурным подняли женщину на веревках и вызволили из бетонной ловушки.

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Инцидент произошел около 21:30, недалеко от супермаркета VARUS. На место немедленно приехали спасатели и несколько бригад скорой помощи.

По предварительной информации, из-за падения дерева пострадали трое человек. Предварительно известно, что сильнее всего пострадала девушка — ее госпитализировали с травмой головы. Еще двое человек от помощи врачей отказались, так как отделались ссадинами и синяками.

Напомним, в Кривом Роге 2-летний мальчик провалился в колодец.

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