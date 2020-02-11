Об этом должны знать все родители!

В сети Internet детей ждет большое количество угроз



Как передает Politeka.net, об этом рассказал заместитель начальника отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности Сергей Бидзиля.

Несовершеннолетние часто присоединяются к различным группам в Internet, не понимая, какую угрозу их здоровью и жизни это несет. Главная задача так называемых кураторов, затянуть как можно больше детей в такие группы и манипулировать их волей и сознанием.

Так несовершеннолетние становятся объектом преступников. К счастью, за прошлый год на Днепропетровщине не обнаружено ни одного несчастного случая с несовершеннолетними, связанного с игрой в Internet.

Чтобы избежать такого, он посоветовал родителям говорить больше со своими детьми, интересоваться их увлечениями, обращать внимание на круг общения в сетях, фото в гаджетах.

«Контролируйте досуга своих детей. Следите, с кем и с какой целью они знакомятся в сети. Ведь по ту сторону Интернета может находиться преступник. Дети-это основная группа риска в Интернет среде », - заключил полицейский.

Ранее специалисты Национальных институтов здравоохранения США (NIH) сообщили, что головной мозг детей, проводящих многие часы перед экраном компьютера за играми и в интернете, замедляется в своем развитии.

Уже первые результаты работы ученых, изучавших функциональное состояние головного мозга детей с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), показали, что у подопечных, длительное время проводящих перед экранами смартфонов, мониторов, перед компьютерами, позволяющими участвовать в самых технически «продвинутых» играх, наблюдаются изменения в структуре тканей мозга.

Напомним, ученые разработали новый прибор для слежения за здоровьем больного.

Как сообщала Politeka, в Windows обнаружили очередную уязвимость.

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