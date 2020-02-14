В Днепре маршрутчик вез людей с открытой дверью



Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка в соцсетях.

«Водитель-лихач забывает про повороты, в последнюю секунду входит в них на полном ходу. Про безопасность пассажиров никто и не думает. Из-за неисправности, задняя дверь в забитом людьми автобусе не закрывается. Остаётся только надеяться, что никто не выпадет на полном ходу», — сообщила очевидица.

Пользователи сети негативно отреагировали на действия лихача-водителя, а к обсуждению темы присоединился глава профсоюза автомобилистов в Днепропетровской области Михаил Тонконогий, который пообещал разобраться.

"Я передал на предприятие, там проведут работу, вероятно с лишением премии.", - сообщил он.

Также мы сообщали, что в одной из маршруток Днепра разгорелся конфликт из-за ветерана АТО, который потерял ногу.

Инцидент произошел на 136 маршруте.

Всё началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД. Как выяснилось, он инвалид, у него нет одной ноги.

Девушка начала ссориться с водителем, пассажиры пытались их успокоить, но не получалось.

Ранее мы сообщали, что В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью.

Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.



