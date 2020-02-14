В Днепре и области ищут без вести пропавшего Артема Агеева



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Волонтерской группе «Поиск пропавших детей».

Известно, что парень 10 декабря 2019 года в 21:20 вышел из автобуса на трассе Днепр-Запорожье возле с. Башмачка и ушел в неизвестном направлении.

На вид ему 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.

Был одет Артем в балоньевую пуховую куртку кофейного цвета до пояса, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

При себе имел: рюкзак темного цвета, мобильный телефон Leeco.

Родители готовы заплатить вознаграждение в размере 100 000 гривен за помощь в поиске.

Если у вас есть информация о местонахождении Артема сообщите по номерам: 102 (полиция), или 732 07 00, 098 172 11 84 (ПОИСК пропавших детей).

Ранее мы сообщали, что в московском аэропорту Шереметьево родной отец бросил на произвол судьбы двоих малолетних детей.

По данным, у ребят нашли записку, которую оставил им родитель. В ней мужчина указал, что у него нет средств для того, чтобы содержать детей, и поэтому он их оставляет.

Отмечается, что у несовершеннолетних остались при себе все документы, в том числе школьные дневники.

Также мы сообщали, что стала известна судьба малышки, которую нашли на одесской свалке в декабре минувшего года.

В Одессе психологи помогают 4-летней Насте, которую на свалке оставил отец, преодолеть душевную травму.

Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.

По словам психолога, с девочкой сейчас проводят соответствующие коррекционные занятия.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.



