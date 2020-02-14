12 февраля в Днепре пропала 80-летняя Авраменко Любовь Павловна

Как передает Politeka.net, помощи в поисках просят в группе Собачники Днепр.

Известно, что женщина ушла из дому и до сих пор её место нахождение не известно. Родные предполагают, что она может быть в другом районе, так как страдает деменцией.

Особые приметы: волосы седые зачесаны назад. Рост 155 сантиметров.

Была одета в пальто балоневое с капюшоном черного цвета, чёрные ботинки, бежевая шапочка.

Если вы видели или знаете какую-либо информацию о местонахождение женщины. Просьба связаться с сыном Сергеем +380677683275.

Полиция также разыскивает Артема Агеева, который10 декабря 2019 года в 21:20 вышел из автобуса на трассе Днепр-Запорожье возле с. Башмачка и ушел в неизвестном направлении.

На вид ему 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.

Был одет Артем в балоньевую пуховую куртку кофейного цвета до пояса, джинсы синего цвета, черные кроссовки.

Также мы сообщали, что стала известна судьба малышки, которую нашли на одесской свалке в декабре минувшего года.

В Одессе психологи помогают 4-летней Насте, которую на свалке оставил отец, преодолеть душевную травму.

Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.

По словам психолога, с девочкой сейчас проводят соответствующие коррекционные занятия.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

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