В Кривом Роге девочка спасла лежащего посреди улицы пожилого мужчину



Как передает Politeka.net, историю рассказал ее отец в Facebook.

Мужчина согласился помочь пожилому человеку не сразу, так как думал что он пьян.

"Подошли поднимать - деду лет 70, рядом тачка с помётом и вила, чистил после курей. Дед весь испачкан этим помётом и грязью, подняли, держим, он трезв, но разговаривает невнятно, отнимает правую часть тела. Вызвали скорую, все это время ребенок со мной держит дедушку. Скорая приехала минут через 7. Спросили что и как, и быстро его в машину.", - рассказал он.

На предупреждение мужчины о том, что пострадавший весь грязный, медики ответили "ничего страшного" и оперативно госпитализировали дедушку.

"Так вот, я увидел что у нас работники скорой помощи КРАСАВЦЫ и молодцы которые вызывают огромное уважение!", - отметил участник истории.



Пользователи сети не только восхитились поступком девочки, но и расхвалили местных медиков.





"И Вы молодцы и медики))) И дочь Вы воспитали правильно. Это достойно уважения!!! В общем, респект нашим медикам!", "Приходилось вызывать скорую в Кривом Роге, приезжали быстро, медики вели себя профессионально и очень человечно! Огромное вам спасибо за вашу работу!", "Иногда действительно приходится удивляться насколько самоотверженно трудятся медики за те гроши, которые они получают", - писали в сети.

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