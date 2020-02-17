Во время автокатастрофы на Слобожанском проспекте умер известный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев
Как передает Politeka.net, знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким.
Александру было 30 лет и лишь в январе он отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников. О совместных проектах вспомнил и администратор Facebook-сообщества Владимир Мамченко.
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"Друзья, вчера в результате ДТП погиб мой Друг, Ведущий Праздников Александр Усачёв... Словами ничего уже не исправить.... Поэтому, покойся в мире, Братик! Ему было всего лишь 30... Он любил жизнь и людей, которые эту жизнь наполняли... Люди, успевайте любить друг друга... жизнь, это всего лишь миг.", - сообщил он.
Также известно, что в ДТП пострадали и дочь ведущего. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 16 февраля, на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской. Audi, скрываясь от полиции, снес трех пешеходов.
По предварительной информации, водитель был пьян. Он неоднократно нарушил правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге.
Ранее мы сообщали, что на улице Ударников в Днепре Mercedes Sprinter влетел в толпу людей, которые стояли на трамвайной остановке.
По предварительной версии, микроавтобус занесло на повороте, из-за чего он выехал на рельсы навстречу трамваю. Чтобы избежать столкновения, водитель вывернул руль и выехал в толпу, которые стояли на остановке.
Всего пострадало четыре человека, среди которых был 12-летний ребенок. По данным, одна из пострадавших и ребенок были в тяжелом состоянии.
Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".
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