Ему было всего 30 лет...

Во время автокатастрофы на Слобожанском проспекте умер известный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев





Как передает Politeka.net, знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким.

Александру было 30 лет и лишь в январе он отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников. О совместных проектах вспомнил и администратор Facebook-сообщества Владимир Мамченко.

"Друзья, вчера в результате ДТП погиб мой Друг, Ведущий Праздников Александр Усачёв... Словами ничего уже не исправить.... Поэтому, покойся в мире, Братик! Ему было всего лишь 30... Он любил жизнь и людей, которые эту жизнь наполняли... Люди, успевайте любить друг друга... жизнь, это всего лишь миг.", - сообщил он.

Также известно, что в ДТП пострадали и дочь ведущего. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 16 февраля, на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской. Audi, скрываясь от полиции, снес трех пешеходов.

По предварительной информации, водитель был пьян. Он неоднократно нарушил правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге.

Ранее мы сообщали, что на улице Ударников в Днепре Mercedes Sprinter влетел в толпу людей, которые стояли на трамвайной остановке.

По предварительной версии, микроавтобус занесло на повороте, из-за чего он выехал на рельсы навстречу трамваю. Чтобы избежать столкновения, водитель вывернул руль и выехал в толпу, которые стояли на остановке.

Всего пострадало четыре человека, среди которых был 12-летний ребенок. По данным, одна из пострадавших и ребенок были в тяжелом состоянии.

Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".

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