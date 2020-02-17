В Днепропетровской области без вести пропал 43-летний Леонид Бондаренко
Как передает Politeka.net помощи в поисках попросили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
Известно что мужчина вышел из дома в селе Мелиоративное Новомосковского района еще в ноябре 2019 года и по сей день его местонахождение неизвестно.
По сведениям полиции, он может перемещаться между селами Новомосковского района. Похожего человека видели в селах Песчанка и Орловщина.
На вид ему 40-45 лет, рост примерно 175 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза серые, волосы короткие темные.
Был одет в черную куртку, джинсы синего цвета и кожаные ботинки на шнурках.
Если вам что-либо известно о местонахождении Леонида, просьба сообщить об этом по телефонам 098-2425803, 050-9485323 или по номеру 102.
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Попугай Петро Семенович исчез еще в 2019 году 24-го декабря. В селе Левадкион вышел из дома и не вернулся.
О текущем местоположении пропавшего информации нет. Полиция Днепропетровщины просит всех, кому известны любые подробности обратится на горячую линию «102», а также по номерам 099-921-51-60, 066-520-09-07.
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