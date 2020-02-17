В Днепропетровской области полиция разыскивает опасного преступника

Как передает Politeka.net, о приметах и фото бандита рассказали в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.



Известно, что Шульженко Валерий Викторович, 1972 г. р. является гражданином Беларуси был объявлен в розыск за совершение разбойного нападения.

24 января 2020 года он проник в квартиру на улице Харьковской в Павлограде к местной жительнице и нанес ей ножевые ранения. После чего забрал семь тысяч гривен, принадлежащие хозяйки квартиры, и исчез с места преступления.

Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого в преступлении, просьба обратиться по телефонам 095-4666162, 066-2835306 или по номеру 102.

Ранее мы сообщали, что в Каменском правоохранители поймали злоумышленницу, которая под видом гадалки и «потомственной ведьмы в 5-м колене» промышляла грабежом пенсионеров.

Она предлагала услуги гадалки и рекомендовала жертвам снять порчу. Поверив обещаниям, женщины впускали её в дом и в итоге оставались без всех сбережений.

В ходе расследования полицейские задержали ряженую гадалку. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя местная жительница.

Напомним, квартиры богатых украинцев попали под удар «воров в законе».

Как сообщала Politeka, киевские копы схватили опасного вора в законе.

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