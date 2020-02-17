Жители города Каменское Днепропетровской области могут столкнуться с нехваткой воды

Об этом сообщает Пильний погляд.

По данным издание, катастрофическая ситуация складывается из-за качества воды и уже начаты поиски альтернативных источников.

На ситуацию также повлияло изменения климата и снижениям уровня воды в Днепре.

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Если аграриям придется больше обрабатывать поля и растения "химией", то вся она потом будет в речной воде. Как результат – река будет кишеть ядовитыми для рыб и людей микроорганизмами и водорослями.

Вполне возможно, что при таких обстоятельствах жителям придется обходиться другими источниками водоснабжения. На данный момент самым оптимальным вариантом является добыча подземных вод.

Вода, жажда, жара

Ранее мы сообщали, что опасная ситуация сложилась с химическим заводом в Павлограде.

Остатки ракетного топлива, которые там хранятся, могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.

Всего на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн твердого ракетного топлива.

В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.

Ранее мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.