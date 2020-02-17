Жители города Каменское Днепропетровской области могут столкнуться с нехваткой воды
Об этом сообщает Пильний погляд.
По данным издание, катастрофическая ситуация складывается из-за качества воды и уже начаты поиски альтернативных источников.
На ситуацию также повлияло изменения климата и снижениям уровня воды в Днепре.
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Если аграриям придется больше обрабатывать поля и растения "химией", то вся она потом будет в речной воде. Как результат – река будет кишеть ядовитыми для рыб и людей микроорганизмами и водорослями.
Вполне возможно, что при таких обстоятельствах жителям придется обходиться другими источниками водоснабжения. На данный момент самым оптимальным вариантом является добыча подземных вод.
Остатки ракетного топлива, которые там хранятся, могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.
Всего на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн твердого ракетного топлива.
В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.
Ранее мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.
Напомним, сотнями трупов усеяно побережье Азовского моря
А еще Politeka писала, что десятки трупов находят в воде
Также Politeka сообщала, что оккупанты устроили новое ЧП на курорте Крыма