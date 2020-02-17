Виновниками ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре оказались бандиты, которые похитили человека

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Как рассказали правоохранители, преступная группировка состояла из 6 человек. 16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него 20 тыс. долларов.

Пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль со преступниками задержали на месте ДТП.

Лидером группировки является 54-летний мужчина, который в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

На протяжении этого времени правоохранители отслеживали каждый их шаг.

В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП, а остальных удалось задержать с помощью КОРДа.



Ранее мы сообщали, что во время автокатастрофы на Слобожанском проспекте умер известный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев.



Александру было 30 лет и лишь в январе он отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников.

Также известно, что в ДТП пострадали и дочь ведущего.

У ребенка диагностировали перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное.

Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".

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