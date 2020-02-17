Жители села Новоалександровка в Днепропетровской области выступили против переработки куриного помета на новом заводе

Как передает Politeka.net, об этом говориться в сюжете ТСН. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Местные жители утверждают, что их нагло обманули.

Известно, что инвестор получил разрешение на строительство биогазовой электростанции по переработке осадка сточных вод, а в итоге туда собрались свозить куриный помет.

Новоалександровчане опасаются за состояние окружающей среды: такое производство может повлиять на воду и воздух.

Как утверждают протестующие, такое производство может привести к отравлению воды и воздуха. Строительство биогазовой электростанции планировалось возле Днепровской станции аэрации.

По их словам, на электростанции хотят перерабатывать 140 тонн помета в сутки.