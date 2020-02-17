Жители села Новоалександровка в Днепропетровской области  выступили против переработки куриного помета на новом заводе

Как передает Politeka.net, об этом говориться в сюжете ТСН. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Местные жители утверждают, что их нагло обманули.

Известно, что инвестор получил разрешение на строительство биогазовой электростанции по переработке осадка сточных вод, а в итоге туда собрались свозить куриный помет.

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Новоалександровчане опасаются за состояние окружающей среды: такое производство может повлиять на воду и воздух.

Как утверждают протестующие, такое производство может привести к отравлению воды и воздуха. Строительство биогазовой электростанции планировалось возле Днепровской станции аэрации.

По их словам, на электростанции хотят перерабатывать 140 тонн помета в сутки.

"Сначала проектом этого не было предусмотрено, поэтому местные жители не были так обеспокоены. Все думали, что происходит реконструкция очистных сооружений", - пояснила одна из протестующих.

Ранее мы сообщали, что опасная ситуация сложилась с химическим заводом в Павлограде.

Остатки ракетного топлива, которые там хранятся, могут взорваться в любой момент, так как их срок годности истек еще 20 лет назад.

Всего на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн твердого ракетного топлива.

В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.

Ранее мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки. В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.