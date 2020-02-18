Во вторник, 18 января, в Днепре несколько районов останутся без света 

Как передает Politeka.net, предупреждение для горожан сделали в пресс-службе ДТЭК.

Как указано в сообщении, массовое отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ.

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 Адреса, где не будет света:

Новокодакский район:

  • ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;
  • ул .Береговая, 1-7, 2-16;
  • ул. Извилистая, 2-36;
  • ул. Заборинская, 3-11, 6-10а;
  • ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
  • ул. Юбилейная, 12;
  • ул. Горная,  1-19, 2-10;
  • ул. Грузинкая, 38;
  • пер. Нагорный, 1-43, 2-28, 46, 50;
  • ул. Ганны Барвинок, 1, 26-64;
  • ул. Елагинская, 1-7, 2-4;
  • ул. Подпольная, 3-15, 2-12;
  • ул. Семена Бардадыма, 7-31, 8-58;
  • ул. Ф.Гафуровой, 2а, 4-12;
  • ул. Доронина, 1-13, 2-14;
  • ул. Набережная Заводская, 53; 85а;
  • ул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  • ж/м Красный камень, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22; 

Отключение света

 Самарский район:

  • ул. Вольногорская 17а-71,20-62,
  • ул.Довженко 48,
  • ул. Орлиная,
  • ул. Ак. Королева 45-123,40-60;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Малиновского, 108;

Шевченковский район:

  • ул. Университетская, 32-86, 41-113;
  • ул. Феодосия Макаревского;

отключение света, свечи

Ранее мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.

Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью.