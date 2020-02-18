Электричества не будет целый день

Во вторник, 18 января, в Днепре несколько районов останутся без света

Как передает Politeka.net, предупреждение для горожан сделали в пресс-службе ДТЭК.

Как указано в сообщении, массовое отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ.

Адреса, где не будет света:

Новокодакский район:

ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;

ул .Береговая, 1-7, 2-16;

ул. Извилистая, 2-36;

ул. Заборинская, 3-11, 6-10а;

ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

ул. Юбилейная, 12;

ул. Горная, 1-19, 2-10;

ул. Грузинкая, 38;

пер. Нагорный, 1-43, 2-28, 46, 50;

ул. Ганны Барвинок, 1, 26-64;

ул. Елагинская, 1-7, 2-4;

ул. Подпольная, 3-15, 2-12;

ул. Семена Бардадыма, 7-31, 8-58;

ул. Ф.Гафуровой, 2а, 4-12;

ул. Доронина, 1-13, 2-14;

ул. Набережная Заводская, 53; 85а;

ул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ж/м Красный камень, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22;

Самарский район:

ул. Вольногорская 17а-71,20-62,

ул.Довженко 48,

ул. Орлиная,

ул. Ак. Королева 45-123,40-60;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Малиновского, 108;

Шевченковский район:

ул. Университетская, 32-86, 41-113;

ул. Феодосия Макаревского;

Ранее мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.

Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.

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