Во вторник, 18 января, в Днепре несколько районов останутся без света
Как передает Politeka.net, предупреждение для горожан сделали в пресс-службе ДТЭК.
Как указано в сообщении, массовое отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ.
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Адреса, где не будет света:
Новокодакский район:
- ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;
- ул .Береговая, 1-7, 2-16;
- ул. Извилистая, 2-36;
- ул. Заборинская, 3-11, 6-10а;
- ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
- ул. Юбилейная, 12;
- ул. Горная, 1-19, 2-10;
- ул. Грузинкая, 38;
- пер. Нагорный, 1-43, 2-28, 46, 50;
- ул. Ганны Барвинок, 1, 26-64;
- ул. Елагинская, 1-7, 2-4;
- ул. Подпольная, 3-15, 2-12;
- ул. Семена Бардадыма, 7-31, 8-58;
- ул. Ф.Гафуровой, 2а, 4-12;
- ул. Доронина, 1-13, 2-14;
- ул. Набережная Заводская, 53; 85а;
- ул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- ж/м Красный камень, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22;
Самарский район:
- ул. Вольногорская 17а-71,20-62,
- ул.Довженко 48,
- ул. Орлиная,
- ул. Ак. Королева 45-123,40-60;
Амур-Нижнеднепровский район:
- ул. Малиновского, 108;
Шевченковский район:
- ул. Университетская, 32-86, 41-113;
- ул. Феодосия Макаревского;
Ранее мы сообщали, что в Днепре жители многоэтажек на Рабочей с прошлого года живут в холодных квартирах. Жители шести многоэтажек на улице Рабочей в Днепре с начала отопительного периода живут без тепла.
Выяснилось, что отопление в домах коммунальщики отключают из-за постоянных прорывов труб. Жители объясняют: старые трубы, потому их постоянно прорывает. Аварийную службу вынуждены вызывать каждый день. Каждый раз перед ремонтом отопление выключают.
Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.
Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью.