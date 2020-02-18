В городской больнице Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования

Как передает Politeka.net, соответсвенній документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

Теперь вместо городского бюджета средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины и в результате, зарплата медиком может опустится даже до минималки.

В связи с этим всем желающим сообщили, что: либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

Пользователи сети недовольны такой ситуацией как в Кривом Роге, так и по всей стане.

"А вот интересно, с 1 апреля Минздрав будет начислять себе в министерстве премии и оздоровительные стотысячные?", " Трындец, значит пора переходить медицине в частный сектор официально", " Хорошее письмо. Смысл его такой: руководство больницы готово уволить весь персонал и закрыть больницу, но думать и работать не начнет. Из собственного опыта могу сказать, что таких управленцев будет около 80%. Хотя опыт страны говорит, что должно быть около 73%. Но обе цифры большие.", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко заявил, что медики в Днепре боятся ехать на вызовы, а угрозы, избиения членов бригад не добавляют привлекательности этой профессии.

По его словам, коллектив медиков уже не раз требовал от Верховной Рады Украины скорейшего принятия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

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