Маршрутчик высадил маму с двумя детьми из салона из-за того, что она не хотела платить за детей



Как передает Politeka.net, об этом сообщила сама пострадавшая.

По ее словам, водитель просто выставил ее за дверь с двумя трехлетними детьми.

А когда она попросила показать ей документы, где написано о том, что она должна оплатить проезд за маленьких детей, маршрутчик ее проигнорировал и просто выставил за дверь.

Пострадавшая успела сделать снимок водителя.

Ранее мы сообщали, что в Днепре маршрутчик вез людей с открытой дверью.



Водитель-лихач забывал про повороты, в последнюю секунду входил в них на полном ходу.

"Про безопасность пассажиров никто и не думает. Из-за неисправности, задняя дверь в забитом людьми автобусе не закрывается. Остаётся только надеяться, что никто не выпадет на полном ходу", - сообщила очевидица.

Также мы сообщали, что В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью.

Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.