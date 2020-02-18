Маршрутчик высадил маму с двумя детьми из салона из-за того, что она не хотела платить за детей
Как передает Politeka.net, об этом сообщила сама пострадавшая.
По ее словам, водитель просто выставил ее за дверь с двумя трехлетними детьми.
А когда она попросила показать ей документы, где написано о том, что она должна оплатить проезд за маленьких детей, маршрутчик ее проигнорировал и просто выставил за дверь.
Пострадавшая успела сделать снимок водителя.
Ранее мы сообщали, что в Днепре маршрутчик вез людей с открытой дверью.
Водитель-лихач забывал про повороты, в последнюю секунду входил в них на полном ходу.
"Про безопасность пассажиров никто и не думает. Из-за неисправности, задняя дверь в забитом людьми автобусе не закрывается. Остаётся только надеяться, что никто не выпадет на полном ходу", - сообщила очевидица.
Также мы сообщали, что В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью.
Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.
Напомним, пассажир выпал с маршрутки в Днепре.
Как сообщала Politeka, в Киеве озверевший маршрутчик набросился с кулаками на школьницу.