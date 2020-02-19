В Павлограде пропал без вести Леонид Агафонов

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Мужчину разыскивают уже на протяжении шести лет.



Известно что, 26 декабря 2014 он покинул территорию санатория "Самарский" и с того времени его местоположение неизвестно.

На вид Леониду 55 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, губы тонкие, глаза карие.

Стоить отметить, что на нижней губе справа у него шрам около 2 см.

Все, кто знает хоть какую-то информацию о местонахождении Леонида Агафонова, просьба сообщить в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (099) 921 51 60 (розыскная группа).

Ранее мы сообщали, что 13 февраля появилась информация о пропаже 16-летнего Луки Татаринова и с помощью полицейских, волонтеров и неравнодушных днепрян его удалось найти.

Как известно, молодой человек ушел из дома и не выходил на связь с родными и близкими, но 15 февраля Лука нашелся. По информации от полиции, с ним все в порядке. Жертвой насилия не стал.

Также мы сообщали, что стала известна судьба малышки, которую нашли на одесской свалке в декабре минувшего года.

В Одессе психологи помогают 4-летней Насте, которую на свалке оставил отец, преодолеть душевную травму.

Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.

По словам психолога, с девочкой сейчас проводят соответствующие коррекционные занятия.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

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