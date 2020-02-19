В Днепре проезд для школьников в электротранспорте станет бесплатным



Как передает Politeka.net, такое решение приняли на 54-й сессии горсовета.



Теперь школьники на протяжении всего календарного года и даже в выходные и на каникулах могут бесплатно пользоваться троллейбусами и трамваями.

Изменения затронули студентов вузов и ПТУ: в учебное время они будут оплачивать в троллейбусах и трамваях только половину стоимости проезда.

Льгота школьникам в маршрутках сохранена на уровне 25 процентов, но теперь она будет действовать круглый год. Воспользоваться предоставленным местной властью правом можно, предъявив ученический и студенческий билет.

Напомним, что с 3 января, в Днепре подняли цены на проезд в электротранспорте, метрополитене, а также в маршрутных такси.



В электротранспорте (трамваях и троллейбусах) цены на проезд подняли в полтора раза – с четырех до шести гривен. В метрополитене стоимость проезда с 3 января также составляет 6 гривен.

Решение о поднятии граничного тарифа на маршрутных такси исполком горсовета принял еще около полугода назад. На практике цены повысились с сегодняшнего дня. На большинстве городских маршрутов стоимость проезда повысили на одну гривну. Теперь она составляет 8 гривен.



Напомним, пассажир выпал с маршрутки в Днепре.

Как сообщала Politeka, в Киеве озверевший маршрутчик набросился с кулаками на школьницу.