В Днепре проезд для школьников в электротранспорте станет бесплатным
Как передает Politeka.net, такое решение приняли на 54-й сессии горсовета.
Теперь школьники на протяжении всего календарного года и даже в выходные и на каникулах могут бесплатно пользоваться троллейбусами и трамваями.
Изменения затронули студентов вузов и ПТУ: в учебное время они будут оплачивать в троллейбусах и трамваях только половину стоимости проезда.
Льгота школьникам в маршрутках сохранена на уровне 25 процентов, но теперь она будет действовать круглый год. Воспользоваться предоставленным местной властью правом можно, предъявив ученический и студенческий билет.
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Напомним, что с 3 января, в Днепре подняли цены на проезд в электротранспорте, метрополитене, а также в маршрутных такси.
В электротранспорте (трамваях и троллейбусах) цены на проезд подняли в полтора раза – с четырех до шести гривен. В метрополитене стоимость проезда с 3 января также составляет 6 гривен.
Решение о поднятии граничного тарифа на маршрутных такси исполком горсовета принял еще около полугода назад. На практике цены повысились с сегодняшнего дня. На большинстве городских маршрутов стоимость проезда повысили на одну гривну. Теперь она составляет 8 гривен.
Напомним, пассажир выпал с маршрутки в Днепре.
Как сообщала Politeka, в Киеве озверевший маршрутчик набросился с кулаками на школьницу.